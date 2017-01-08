إحالة المتهم بذبح صاحب محمصة شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية لـ"الجنايات"

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قرر المحامى العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، إحالة المتهم بقتل صاحب محمصة الإسكندرية ذبحًا الى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.

كانت قوات الأمن بالإسكندرية، قد تمكنت من ضبط المدعو "عادل أبو النور سليمان" ٥٠ سنة ، المتهم بقتل المواطن " يوسف لمعي" مسيحي الديانة، ذبحا أثناء تواجده أمام محل عمله بمحمصة "رويال" بشارع خالد بن الوليد بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية.



> واعترف المتهم في التحقيقات، بأنه عقد العزم وبيت النية لقتل المجني عليه انتقاماً منه لقيامه ببيع الخمور، وسابقة تردده عليه منذ فترة وطلبه منه التوقف عن بيعها إلا أنه لم يمتثل.



> وأقر المتهم بأنه أعد لجريمته سلاحا أبيضا "سكين" أخفاه بين طيات ملابسه وتوجه قبيل إرتكاب الحادث بحوالى ساعتين إلى محل المجنى عليه إلا أنه لم يجده، فجلس على أحد المقاهى بذات المنطقة، وانتظر بعض الوقت لحين حضوره، ثم توجه إليه مرة أخرى فوجده جالساً أمام المحل فحضر من خلفه وأخرج من بين طيات ملابسه السكين التى أعدها مسبقا لذلك ، وقام بالإمساك برأسه وذبحه بالسكين من رقبته مرتين حتى تيقن من إزهاق روحه وفر هارباً.



> وأضاف أن السكين المضبوط بحوزته بقصد الدفاع عن النفس وإرتكاب وقائع أخرى، تم ضبط السكين المستخدم فى الحادث والتحفظ عليه والجاكيت الذى كان يرتديه وقت ارتكابه الحادث عليه أثار دماء.



> وقررت النيابة العامة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات ووجهت له تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازه سلاح أبيض بدون ترخيص.