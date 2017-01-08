غدًا.. عمرو سعد يكشف عن كواليس «مولانا» في هنا العاصمة على CBC

كتبت- إ نجى لطفي

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة cbc الفنان عمرو سعد، بطل فيلم “مولانا”، وذلك غدًا، الإثنين، في تمام التاسعة مساء.

يتحدث النجم عمرو سعد في هذا اللقاء عن دوره في فيلم “مولانا” الذي اثار جدلا واسعا حتى قبل عرضه وبعد عرضه ليوضح أبرز التحديات التي واجهت العمل وكيف تغلب عليها، وما رؤيته لهذه النوعية من الأفلام ولماذا أثار الفيلم هذا الجدل الواسع.

كما يتحدث الفنان في حواره عن رحلته الفنية وأدواره الماضية وكيف يرى العمل مع الكاتب إبراهيم عيسى وما رده على الجدل المثار حول الفيلم، وما أبرز ما يطرحه العمل كما يتحدث عن السينما المصرية وما المطلوب من الدولة للنهوض بهذه الصناعة الهامة.