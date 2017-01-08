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الليلة.. مصر والمغرب فى نهائى كرة السلة على dmc sports

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الليلة.. مصر والمغرب فى نهائى كرة السلة على dmc sports الليلة.. مصر والمغرب فى نهائى كرة السلة على dmc sports

منتخب السلة

كتبت- إ نجي لطفي
> تعرض فى الثامنة من مساء اليوم قناة sports، مباراة كرة السلة بين منتخبي والمغرب لقاء الأشقاء فى نهائى بطولة طيران الإمارات للمنتخبات العربية.
> البطولة العربية هى رقم 22 لمنتخبات الرجال، وتستضيفها الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولى، ويشارك فيها 6 منتخبات هى المغرب والجزائر والإمارات والسعودية والبحرين بالإضافة إلى مصر المستضيفة، بعد اعتذار منتخبى ليبيا والسودان.
> وكان المصرى قد تأهل للمباراة النهائية عقب تغلبه على نظيره البحرينى بفارق 33 نقطة، فيما صعد المنتخب المغربى للنهائى على حساب شقيقه السعودى.
> يذكر أن منتخب كرة السلة المصرى قد فاز فى جميع المباريات التى خاضها أمام البحرين والإمارات والجزائر والسعودية، ولم يخسر سوى من المغرب فقط.
> المباريات تعرض حصريا على شاشة dmc sports من خلال استوديو تحليلي خاص للبطولة

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