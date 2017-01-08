حبس صاحب محل عصير 4 أيام لقتله طالبا خلال مشاجرة بالمرج

كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، حبس صاحب محل عصير ٤ أيام بتهمة القتل العمد لطالب بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، بسكرتارية عطوة ناصر، عن قيام صاحب محل العصير بالتشاجر مع مجموعة شباب خلال عودتهم من "لعب الكرة" حيث قام المتهم "عبد الرحمن.م"، مالك محل العصير بالاشتباك مع المجني عليهم واستخدم سكينا وطعن المجني عليه "طلعت.م" في الصدر والرأس، ما أسفر عن وفاته.

وأنكر المتهم في التحقيقات التهم المنسوبة إليه وارتكابه الواقعة، ووجهت النيابة له تهم البلطجة والقتل والشروع في قتل آخر.

وصرحت النيابة بتشريح الجثة ودفنها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.