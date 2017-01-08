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بالصور ..حملة بحي شرق الاسكندرية تشمع مطعم للمشويات

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بالصور ..حملة بحي شرق الاسكندرية تشمع مطعم للمشويات بالصور ..حملة بحي شرق الاسكندرية تشمع مطعم للمشويات

> الاسكندرية جاكلين منير

شن حي شرق الاسكندرية حملة غلق برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحي بتواجد لجنة الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي وبمصاحبة قوة أمنية مكثفة بتواجد العميد محمود السيد مأمور قسم رمل ثان ومعاون اول مباحث اسلام مجدي والعقيد شريف حسني وكيل الادارة العامة لشرطة المرافق والمقدم وائل علامة رئيس وحدة مرافق شرق وذلك تنفيذا لقرار غلق اداري رقم 17 لسنة 2017 لمطعم ومشويات بشارع جميلة بوحريد السيوف.

 لوجود خطورة داهمة علي الصحة العامة حسب ما تم اثباته من مديرية الشئون الصحية حيث تم تشميع المطعم بالكامل بالشمع الأحمر تنفيذا للقانون.

 

 

 

 

 

 


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