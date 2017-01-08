جنايات سوهاج تقضى بإعدام مدرس قتل سيدة لسرقتها ووضع جثتها فى برميل

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "أحمد.م" مدرس شنقا، لاتهامه بقتل المجنى عليها "جمالات .أ" بدائرة مركز المنشأة لسرقة مشغولاتها الذهبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عزت أبو الفضل، وعضوية المستشارين أحمد زكى المنوفى، وأيمن محمود محمد بأمانة سر محمود سيد ومحمد العادلى .

ترجع وقائع القضية إلى شهر فبراير عام ٢٠١٤، عندما تلقى رئيس مباحث مركز المنشأة بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليها فى أحد الأماكن ملقاة، وبعد تقنين الإجراءات تبين أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 58 سنة، وبها عدة إصابات فى رأسها إثر ضربها بفأس، مما أدى إلى مصرعها فى الحال .

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، حيث إنه يعمل فى الدجل، وذهبت إليه المجنى عليها لقضاء شىء لها عن طريق الدجل، فطلب منها إحضار جميع المشغولات الذهبية الخاصة بها فوافقت، وفى مسكنه غافلها وقام بضربها بالفأس على رأسها حتى سقطت على الأرض غارقة فى دمائها، وبعد أن تأكد من وفاتها قام بوضعها فى "برميل" ثم وضع على الجثة الطوب لإخفاء الجريمة.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .