أخبار عاجلة

7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
كوبر يطير إلى أسبانيا لقضاء إجازة عيد القيامة -
عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين -
الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 10 أشخاص 15 يوما قطعوا الطريق احتجاجا على تغيب سيدة بالدقهلية

Google+ Print
حبس 10 أشخاص 15 يوما قطعوا الطريق احتجاجا على تغيب سيدة بالدقهلية حبس 10 أشخاص 15 يوما قطعوا الطريق احتجاجا على تغيب سيدة بالدقهلية

>الدقهلية شريف الديب

أمر قاضى المعارضات بمحكمة السنبلاوين الجزئية، بحبس 10 من أهالى قرية ديو الوسطى 15 يوماعلى ذمة التحقيق، ووجهت النيابة لهم تهمة قطع طريق عام والتظاهر وتكدير السلم العام.

يذكر أن عشرات من أهالى قرية ديو الوسطى التابعة لدائرة المركز، قاموا بقطع طريق "السنبلاوين - تمى الأمديد" من أمام القرية، احتجاجا على تغيب إحدى السيدات بالقرية أثناء عودتها من القاهرة منذ ما يقرب من عشرة أيام دون الوصول إليها، وأشعلوا النيران فى إطارات الكاوتش وجذوع النخيل، ورفضوا مرور السيارات على الطريق.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بمديرية الأمن إلى القرية، وحاولوا إقناع الأهالى بفتح الطريق لتسيير الحركة، بالإضافة إلى تكثيف البحث عن السيدة المتغيبة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365