حبس 10 أشخاص 15 يوما قطعوا الطريق احتجاجا على تغيب سيدة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أمر قاضى المعارضات بمحكمة السنبلاوين الجزئية، بحبس 10 من أهالى قرية ديو الوسطى 15 يوماعلى ذمة التحقيق، ووجهت النيابة لهم تهمة قطع طريق عام والتظاهر وتكدير السلم العام.

يذكر أن عشرات من أهالى قرية ديو الوسطى التابعة لدائرة المركز، قاموا بقطع طريق "السنبلاوين - تمى الأمديد" من أمام القرية، احتجاجا على تغيب إحدى السيدات بالقرية أثناء عودتها من القاهرة منذ ما يقرب من عشرة أيام دون الوصول إليها، وأشعلوا النيران فى إطارات الكاوتش وجذوع النخيل، ورفضوا مرور السيارات على الطريق.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بمديرية الأمن إلى القرية، وحاولوا إقناع الأهالى بفتح الطريق لتسيير الحركة، بالإضافة إلى تكثيف البحث عن السيدة المتغيبة.