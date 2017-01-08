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حبس عاطل 4 أيام لحيازته 300 جرام هيروين بالطالبية

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حبس عاطل 4 أيام لحيازته 300 جرام هيروين بالطالبية حبس عاطل 4 أيام لحيازته 300 جرام هيروين بالطالبية

>كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازته كمية من مخدر الهيروين، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها. 

 

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد باتجار "ج.م" عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تمكن الرائد إكرامى البطران، وأمين شرطة وائل مصطفى من ضبط المتهم أثناء تواجده بشارع ضياء بالطالبية وبحوزته كمية من الهيروين بلغت 300 جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد ماجد عادل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة إلى النيابة التى حبسته على ذمة التحقيق.


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