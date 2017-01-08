موجة من الطقس السيئ بالغربية وهبوب رياح شديدة

الغربية إسلام الخياط

شهدت محافظة الغربية، اليوم الأحد، حالة من الطقس السيىء بعد هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة ضربت أغلب مراكز ومدن المحافظة والطرق السريعة مع انخفاض كبير فى درجات الحرارة.

وتسببت العواصف والرياح الشديدة فى انعدام الرؤية على الطرق السريعة وأدت إلى نشاط الأتربة والرمال التى حجبت الرؤية على الطرق بصورة كبيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة عمليات محافظة الغربية برئاسة اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية، استعدادها لتلقى أى بلاغات عن وجود أى آثار جانبية نتيجة لحالة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة.