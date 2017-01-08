إجراء هام من البنك المركزي يُكلفه 2.4 مليار دولار من الإحتياطي النقدي

شيماء مصطفى

أشارت بعض الأنباء عن قيام البنك المركزي المصري بإتخاذ إجراء سيكلفه مايقرب من 2.4 مليار دولار، وذلك كجزء من سداد بعض المديونيات سواء لدول خارجيه أو لبعض المؤسسات الدولية وذلك خلال عام 2017 فقط، بعد أن وصل الإحتياطي النقدي إلى 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وينوي البنك المركزي برئاسة محافظه “طارق عامر” بسداد مبلغ 1.4 مليار دولار لدول “نادي باريس” خلال هذا العام على مرتين، بحيث يكون أمر دفع مبلغ ال”1.4″ مليار دولار على قسطين يُسدد القسط الأول في شهر يناير وهو ماتم سداده بالفعل، ويُسدد القسط الثاني في شهر يوليو المقبل والمقدر قيمته ب”700″ مليون دولار.

أما عن المليار دولار المتبقية سيقوم البنك المركزي بتحويلها إلى تركيا بحلول شهر أكتوبر المقبل، وذلك كجزء من الدين المستحق لتركيا عن الوديعة التي أقرضتها لمصر في عام 2012.

شبكةعيونالإخبارية

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