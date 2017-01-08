فتح باب حجز 17 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

شيماء مصطفى

قام المهندس عمرو عبد السميع ،المنسق العام للعاصمة الإدارية الجديدة بطرح 17000وحدة سكنية و فتح باب الحجز للمتقدمين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهر القادم.

وقال المهندس عمرو عبد السميع ،في تصريحاته أنه جار تنفيذ 25000 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة،كما أنه قال: أنه سيتم الانتهاء من هذه الوحدات مع نهاية هذا العام ، وأكد أن أعمال التشطيب جارية لهذه المساكن .

كما أكد أن الشركات المنفذة للوحدات السكنية ستنتهي من تنفيذ أعمال اللاند سكيب وأن العمل يتم إنجازه وفقاً للجداول الزمنية المحددة له ، وأسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية 100% منها شركة طلعت مصطفى والمقاولون العرب وبتر وجت ،الشركات القابضة للتشييد والبناء مثل العبد للمقاولات وحسن علام ومختار إبراهيم وإيجيكو .

أما عن تنفيذ المرافق الأساسية تم إسنادها للمقاولون العرب وحسن علام وكون كورد ومختار إبراهيم ومن حيث المرافق الأساسية فهي نفذت على مساحة 3500 فدان ، وبلغت تكلفتها حوالي4 مليارات جنيه مصري وجار تنفيذ المرحلة الأولي خلال سنة ونصف من الآن وعلى المتقدمين متابعة الأخبار أولا بأول

شبكةعيونالإخبارية

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