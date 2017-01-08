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فتح باب حجز 17 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

  • مصر
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فتح باب حجز 17 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة فتح باب حجز 17 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قام المهندس عمرو عبد السميع ،المنسق العام للعاصمة الإدارية الجديدة بطرح 17000وحدة سكنية و فتح باب الحجز للمتقدمين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهر القادم.

وقال المهندس عمرو عبد السميع ،في تصريحاته أنه جار تنفيذ 25000 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة،كما أنه قال: أنه سيتم  الانتهاء من هذه الوحدات مع نهاية هذا العام ، وأكد أن أعمال التشطيب جارية لهذه المساكن .

كما أكد أن الشركات المنفذة للوحدات السكنية ستنتهي من تنفيذ أعمال اللاند سكيب وأن العمل يتم  إنجازه وفقاً للجداول الزمنية المحددة له ، وأسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية 100% منها شركة طلعت مصطفى والمقاولون العرب وبتر وجت ،الشركات القابضة للتشييد والبناء مثل العبد للمقاولات وحسن علام ومختار إبراهيم وإيجيكو .

أما عن تنفيذ المرافق الأساسية تم إسنادها للمقاولون العرب وحسن علام وكون كورد ومختار إبراهيم ومن حيث المرافق الأساسية فهي نفذت  على مساحة 3500 فدان ، وبلغت تكلفتها حوالي4 مليارات جنيه مصري وجار تنفيذ المرحلة الأولي خلال سنة ونصف من الآن وعلى المتقدمين متابعة الأخبار أولا بأول

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