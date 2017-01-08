أخبار عاجلة

7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
كوبر يطير إلى أسبانيا لقضاء إجازة عيد القيامة -
عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين -
الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فهد الكبيسي يفتتح مهرجان التسوق ويطير إلى تركيا

Google+ Print

الأحد 08-01-2017 15:53

يستعد الفنان القطري فهد الكبيسي لإحياء حفل غنائي جماهيري ضمن فعاليات حفلات افتتاح مهرجان قطر للتسوق يوم 7 يناير الجاري في مدينة الدوحة في واحة قطر مول، وسيقدم خلال الحفل مجموعة من الأغنيات التي يشارك بها الجمهور في قطر، موضحاً أنه سعيد بهذا الحفل الذي سيكون في افتتاح النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، والذي يستمر من 7 يناير إلى 7 فبراير 2017، والغناء أمام زوار المهرجان من قطر وخارجها.

فهد الكبيسي أكد لـ"سيِّدتي" أنه لازال في مرحلة التجهيزات والتسجيل لأغنيات ألبومه المقبل 2017، والذي اختار له مجموعة كبيرة من الأغنيات سيقوم بالاختيار من بينها للألبوم، والتي يجهزها متنقلاً بين الاستوديو الخاص به في الدوحة "استوديوهات فهد الكبيسي" وعدد من الاستوديوهات الصوتية بين البحرين والإمارات وتركيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي