فهد الكبيسي يفتتح مهرجان التسوق ويطير إلى تركيا

يستعد الفنان القطري فهد الكبيسي لإحياء حفل غنائي جماهيري ضمن فعاليات حفلات افتتاح مهرجان قطر للتسوق يوم 7 يناير الجاري في مدينة الدوحة في واحة قطر مول، وسيقدم خلال الحفل مجموعة من الأغنيات التي يشارك بها الجمهور في قطر، موضحاً أنه سعيد بهذا الحفل الذي سيكون في افتتاح النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، والذي يستمر من 7 يناير إلى 7 فبراير 2017، والغناء أمام زوار المهرجان من قطر وخارجها.

فهد الكبيسي أكد لـ"سيِّدتي" أنه لازال في مرحلة التجهيزات والتسجيل لأغنيات ألبومه المقبل 2017، والذي اختار له مجموعة كبيرة من الأغنيات سيقوم بالاختيار من بينها للألبوم، والتي يجهزها متنقلاً بين الاستوديو الخاص به في الدوحة "استوديوهات فهد الكبيسي" وعدد من الاستوديوهات الصوتية بين البحرين والإمارات وتركيا.