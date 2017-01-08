بالفيديو: بري لارسون جميلة ثالثة يعشقها "كونغ" في KONG SKULL ISLAND

للمرة الثالثة، ستحظى الغوريلا الشهيرة "كونغ" بعشيقة جميلة، وهذه المرة ستكون النجمة بري لارسون، التي تخوض مغامرة مع النجم صامويل جاكسون، لاكتشاف جزيرة تقطنها الوحوش العملاقة، وبالصدارة الغوريلا العملاقة، في فيلم يحمل عنوان " KONG SKULL ISLAND".

قصة الفيلم تدور في السبعينيات من القرن الماضي، حول مجموعة من المستكشفين والمغامرين يتم إرسالهم إلى جزيرة مكتشفة حديثاً في جنوب المحيط الهادئ، وتقابلهم مجموعة من الوحوش العملاقة وبمقدمتهم نسخة جديدة من الغوريلا "كونغ". و يشارك فى بطولته توم هيدلستون، بري لارسون وتوبي كيبيل وصامويل جاكسون وجون جودمان وكوري هوكينز وفيفيان تايلور وتيان جينج ومن تأليف دان جيلروي ومن إخراج غوردن روبرتس.

الفيلم سيعرض 8 مارس المقبل بأغلب دول العالم ومن بينها الدول العربية قبل يومين من عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن الجزء الأول عرض عام 1933 والجزء الثاني عرض عام 2005 وبلغت إيراداته 550.5 مليون دولار عالمياً وحقق في أمريكا وحدها 218 مليون دولار، كما يتم التحضير لجزء رابع سيعرض عام 2020 بعنوان " Godzilla vs. Kong"