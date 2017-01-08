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ليوناردو دي كابريو يقدم حفل جوائز الجولدن جلوب اليوم

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الأحد 08-01-2017 14:33

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن النجم العالمي الحائز جائزة أوسكار ليوناردو دي كابريو Leonardo Di caprio سيقدّم حفل جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 74 لهذا العام بتاريخ 8 يناير 2017.

وكانت صفحة مهرجان جوائز الجولدن جلوب قد أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّ النجمة بريانكا شوبرا Piryanka Chopra تستعدّ لتقديم حفل الجوائز أيضاً.

ومن المقرّر أن يتمّ إقامة حفل الجولدن جلوب هذا العام في 8 يناير على أن يبث مباشرةً عبر قنوات NBC"".

يشار إلى أن الممثل ليوناردو دي كابريو، البالغ من العمر 46 عاماً، فائز بـ 3 جوائز جولدن جلوب.

يذكر أن صفحة الجولدن جلوب قد أعلنت مسبقاً أسماء بعض الفنانين الذين سيقدّمون الجوائز وهم: درو باريمور Drew Barrymore، مات ديمون Matt Damon، فيولا ديفيس، لورا ديرن، غولدي هاون Goldie Hawn، نيكول كيدمان Nicole Kidman، دييغو لونا، وسيينا ميلر، ماندي مور، جيفري دين مورغان، تيموثي أوليفانت، كريس باين، إيدي ريدماين، سيلفستر ستالون Sylvester Stallone، جوستين تيرو Justin Tiru، ميلو فينتميليا، صوفيا فيرغارا Sofia Vergara وريز ويذرسبون Reese Witherspoon.

 

 

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