أشقاء توائم لهؤلاء النجوم السوريين تعرّفوا إليهم

اعتاد الجمهور العربي مشاهدة الممثلين ونجومهم المفضلين بأداء شخصية واحدة في المسلسل ولكن يظهر العديد من الأعمال التي يؤدي فيها العديد من النجوم شخصيتين في عمل واحد، واللافت هو أداؤهم لشخصيتين متطابقتين كالتوائم ما يتطلّب جهداً وتركيزاً كبيرين من الممثل لتقديم الشخصيتين بإتقان.

شكران مرتجى وشقيقة توأم فلسطينية

ففي هذا الموسم، ستظهر النجمة السورية شكران مرتجى بشخصيتين معاً في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة للكاتب سليمان عبد العزيز و المخرج ناجي طعمي، حيث ستظهر لـ " فوزية " شقيقة توأم قادمة من فلسطين، فتقوم شكران بأداء دورها بلهجة فلسطينية وبطابع غير كوميدي إلا أنه لا يخلو من الطرافة و الكوميديا إذ إن شكران بشخصيتها الثانية ستقوم بعمل تجاريّ يؤدّي لخسارة شريكها وزوج أختها " أبو بدر " ( محمد خير الجراح ) كلّ أملاكه.

أمل عرفة بين وصال ودلال

أمّا النجمة أمل عرفة فستجسّد شخصيتين توأمين في مسلسلها " سايكو "، وهما الشقيقتان " وصال " و " دلال " اللتين تخوضان الكثير من التحديات و الصعاب؛ و كل ذلك بأسلوب كوميدي مضحك برعت فيه النجمة السورية .

مصطفى الخاني بين الواوي و النمس

الفنان مصطفى الخاني بدوره سبق له أن قدّم شخصيّتين توأمين في مسلسل باب الحارة، وهما الواوي و النمس، واستطاع أن ينجح في الاثنتين برغم الاختلاف الكبير بينهما؛ فالواوي كان يمثل الجانب الشرير بينما يغلب على النمس الشرّ المصبوغ بالكوميديا. ومن المتوقع أن يعيد الخاني الشخصيتين نفسيهما في المسلسل بجزئه التاسع الذي سيعرض في رمضان المقبل.

نسرين طافش في طريق النحل وألف ليلة وليلة

بدورها، قدّمت النجمة نسرين طافش شخصية التوأم مرتين؛ الأولى كانت من خلال مسلسل طريق النحل في عام 2009 حين جسّدت شخصيتي رهام و سلام اللتين فرقتهما الحياة، وتعيش كلّ واحدة منهما بعيدة عن الأخرى .

كما عادت نسرين لأداء شخصية التوأم من خلال مسلسل ألف ليلة و ليلة في موسم 2015 .

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