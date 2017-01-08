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شاتاي أولسوي: هذا الممثل ليس منافساً لي

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الأحد 08-01-2017 18:59

أعلن الممثل التركي الشهير الواسع الشعبية كينان أميرزالي أوغلو أنّه يتابع بشغف المسلسل البوليسي "في الداخل" بطولة شاتاي أولسوي.
وقال كينان إنه لا يدع أي حلقة من المسلسل تفوته.
وتأتي شهادة كينان بمثابة دعم معنوي لشاتاي، خصوصاً أن كينان معروف بنجاحه الساحق في تركيا، وباحتلال كل مسلسلاته المراتب الأولى في الرايتنغ.
من جهته صرّح شاتاي أولسوي في إحدى مقابلاته الصحفية، بأنه عندما كان فتى صغيراً كان يتابع بإعجاب أداء كينان أميرزالي الرائع في مسلسله "القلب الشجاع"، وقال إنّه يعتبره بمثابة الشقيق الأكبر، بالإضافة إلى أنه صديقه الحميم المقرب منذ سنوات، لهذا لا ينظر إليه على أنه منافس له في الوسط الفني.

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