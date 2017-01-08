التغريدة التي هددت زين مالك بالقتل.. تعود الى الواجهة

أعيدت تغريدة أطلقها النجم العالمي زين مالك Zayn Malik منذ حوالى السنتين، إلى الواجهة، وأثارت جدلاً واسعاً على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، كما أعيد تداولها من قبل الكثيرين.

جاء في التغريدة #FreePalestine، أي الحرية لفلسطين، وكان قد نشرها مالك في 28 يوليو 2014، أي بعد مرور أسابيع قليلة على مقتل حوالى 1390 فلسطينياً وإصابة 800 في هجوم عنيف على غزة.

التغريدة التي شاهدها أكثر 13 مليون متابع حينها، عرضت المغني الشاب في ذلك الوقت لوابل من التهديدات بالقتل من داعمي إسرائيل في بريطانيا ومختلف الدول الأوروبية.

يشار الى أن زين مالك البالغ من العمر 23 عاماً، هو بريطاني مسلم، اعتنقت والدته الإسلام بعد زواجها من والده الباكستاني الأصل. ويعيش مالك حالياً علاقة عاطفية مع العارضة الفلسطينية جيجي حديد Gigi Hadid.

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