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سهرة "صبّاحيّة" صاخبة وباراك أوباما على حلبة الرقص.. هكذا ودّع النجوم رئيسهم!

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الأحد 08-01-2017 16:46

مع إقتراب إنتهاء ولايته بشكل رسمي ومغادرته مقر الرئاسة نهائياً، أقيم قبل أمس الجمعة إحتفالاً حاشداً في البيت الأبيض، لوداع الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama، قبل أن يتم تنصيب الرئيس دونالد ترامب Donald Trump في 20 كانون الثاني- يناير 2017.

الحفل الذي إستمر حتى الساعة الرابعة من فجر يوم السبت، حضره مجموعة من نجوم هوليوود أبرزهم: John Legend ، Chrissy Teigen ، DJ Cassidy ، Jay Pharoah، Kelly Rowland، Usher ، Bradley Cooper ، Magic Johnson ، Steven Spielberg، Tom Hanks ، Nick Jonas، Paul McCartney ، Meryl Streep، Beyonce ، Jay Z، Oprah Winfrey وغيرهم...

وحسب صحيفة الـ daily mail البريطانية، فقد مُنع النجوم على لائحة كبار الشخصيات (VIP) من تصوير الحفل، إلا أن ذلك لم يمنع من تسريب بعض صور السيلفي على وسائل التواصل الإجتماعي.

خلال السهرة، قدم كل من Pharell Williams و Solange Knowles (شقيقة Beyonce) مجموعة من أغنياتهما الشهيرة، وحسب الصحيفة نفسها، فقد رقص باراك أوباما " dance floor" وسط تشجيع Robert De Niro و Usher.

وقالت Knowles خلال الحفل: "هذا شرف عظيم.. سنتفتقد فخامتك، بركتك، والإرث الهائل الذي جعلتنا نتشاركه".

يشار الى أنه سيتم تنصيب في حفل مقرر يوم 20 يناير- كانون الثاني، وستغني جاكي إيفانكو Jackie Evancho التي أدهشت المشاهدين وهي طفلة في برنامج "America Got Talent" قبل ست سنوات، النشيد الوطني الأمريكي في الحفل.

 

بالفيديو: الرئيس اوباما يغني ويرقص مع النجم العالمي آشر

 

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