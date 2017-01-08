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بعد تبادل إطلاق نار مع متهمين ..مباحث الخانكة تضبط سيارة مسروقه وبندقية خرطوش

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بعد تبادل إطلاق نار مع متهمين ..مباحث الخانكة تضبط سيارة مسروقه وبندقية خرطوش بعد تبادل إطلاق نار مع متهمين ..مباحث الخانكة تضبط سيارة مسروقه وبندقية خرطوش

تمكن النقيب أحمد جلال معاون مباحث بفرع البحث الجنائي بالخانكة  من ضبط سيارة مسروقه وبندقية خرطوش  .

حيث تلقي اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن القليوبية إخطار من اللواء أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية يفيد أن فرع البحث الجنائي بالخانكة برئاسة  العميد عبدالله جلال رئيس الفرع  تلقي بلاغ يفيد بسرقة سيارة بالإكراه بناحية المرج محافظة القاهرة وأن الجناه اتجهوا  ناحية  الخانكة محافظة القليوبية ، حيث تم تشكيل فريق بحثي والذي أعد الأكمنه الثابته والمتحركة الي أن اشتبه في أحد السيارات التى لاذا قادها بالفرار بمجرد مشاهدته للقوات .

وقامت القوة الأمنية بمطارة السيارة وتبادل إطلاق النيران حتى لاذا قائدها بالفرار وسط المناطق المتاخمة بالزراعاات وترك السيارة وبداخلها بندقية خرطوش وطلقات.

تم إخطار النيابة العامة والتي باشرت التحقيق تحت إشراف المستشار أمير ناصف.

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