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الأسيوطى يهزم الألومنيوم برباعية ويبتعد بصدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى

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الأسيوطى يهزم الألومنيوم برباعية ويبتعد بصدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى الأسيوطى يهزم الألومنيوم برباعية ويبتعد بصدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى

>كتب - هيثم عويس

واصل فريق الأسيوطى سبورت بقيادة أيمن المزين نتائجه الرائعة محققا الفوز على الألومنيوم برباعية نظيفة فى الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، ليبتعد بصدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة محلقا فى صدارة الترتيب، وبفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه تليفونات بنى سويف الذى وقع فى فخ التعادل السلبى أمام طهطا.

وأسفرت باقى المباريات عن تعادل سوهاج والمدينة المنورة بهدفين لمثليهما ، كما حقق المنيا فوزا غاليا على الفيوم بهدفين نظيفين ليبتعد قليلا عن منطقة المؤخرة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثامن بينما تجمد رصيد أبناء أبو العينين شحاته عند 14 نقطة فى المركز الحادى عشر . 

كما تعادل كيما أسوان والبدارى بهدف لمثله ، فى الوقت الذى حقق فيه قنا كبرى مفاجآت الأسبوع بالفوز على بنى سويف بهدفين مقابل هدف ، كما حقق ديروط فوزه الثالث بالمسابقه على ديروط بهدفين مقابل هدف ، كما حقق ناصر الفكرية فوزا غاليا خارج أرضه على طامية بثلاثية نظيفة . 


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