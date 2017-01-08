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التعادل السلبى يسيطر على ودية مصر وتونس بعد 15 دقيقة

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التعادل السلبى يسيطر على ودية مصر وتونس بعد 15 دقيقة التعادل السلبى يسيطر على ودية مصر وتونس بعد 15 دقيقة

>كتب محمد مراد

شهدت الدقائق الـ 15 الأولى من ودية منتخب وتونس المقامة باستاد القاهرة فى إطار استعداد الفريقين لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، حذرا من الفريقين، وسيطر التعادل السلبى حتى الآن.

بدأ منتخب مصر ودية تونس بتشكيل مكون من: شريف إكرامى وعلى جبر وسعد سمير وأحمد فتحى وكريم حافظ وطارق حامد ومحمد الننى ورمضان صبحى ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة وأحمد حسن كوكا.

بينما ضمت دكة بدلاء الفراعنة عصام الحضرى وأحمد الشناوى ومحمد صلاح وأحمد المحمدى وعمر جابر وعبد الله السعيد ومروان محسن ومحمد عبد الشافى ومحمود كهربا و أحمد دويدار و أحمد حجازى و إبراهيم صلاح ، و خرج الرباعى محمد إبراهيم و حمادة طلبة ومحمد عواد وأحمد جمعة من تشكيل المباراة .

جاءت الدقائق الأولى هادئة من قبل الفريقين ولم تتح لأى منهما أى هجمة خطرة على مرمى مصر أو تونس، وفى  الدقيقة 11 تشهد أول هجمة للفراعنة بعد بينية من أحمد حسن كوكا تصل لمحمد الننى الذى يسددها فى يد حارس تونس.

 

 


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مصر 365

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