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بعد 35دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على ودية مصر وتونس

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بعد 35دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على ودية مصر وتونس بعد 35دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على ودية مصر وتونس

>كتب محمد مراد

بعد مرور 30 دقيقة ما زال التعادل السلبى يسيطر على ودية منتخب أمام تونس فى اللقاء المقام بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير.

شهدت الدقائق الـ 30 نشاط اللاعبى منتخب مصر عن طريق محمود تريزيجيه ورمضان صبحى وعمرو وردة، ولكن دون ترجمه لأهداف.

فى الدقيقة 20  هجمة للفراعنة بعد بينية من كوكا تصل لعمرو وردة الذى يقوم بلعب عرضية رائعة تصل لأحمد حسن كوكا يقابلها بتسديدة تخرج بجوار القائم الأيمن.

بعدها تستمر سيطرة الفراعنة على منتصف ملعب المباراة معتمدين على سرعة رمضان صبحى و تريزيجيه.

وفى الدقيقة 25 يبدأ تونس تهديد مرمى الفراعنة بعد تمريرة طويلة تصل لعلى ملعول لاعب الأهلى المصرى الذى يسددها ضعيفة تصل لشريف إكرامى.

وفى الدقيقة 27 تشهد المباراة أول إنذار من نصيب كريم حافظ لاعب   الوطنى و المحترف بلانس الفرنسى بعد عرقلته للاعب تونس ، و يستمر اللقاء حتى الدقيقة 35 دون أى ترجمة لأهداف.


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مصر 365

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