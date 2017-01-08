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رئيس الوزراء: تشكيل لجنة لتحديد قائمة الأدوية المقرر زيادة أسعارها

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رئيس الوزراء: تشكيل لجنة لتحديد قائمة الأدوية المقرر زيادة أسعارها رئيس الوزراء: تشكيل لجنة لتحديد قائمة الأدوية المقرر زيادة أسعارها

رئيس الوزراء شريف إسماعيل

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماعه اليوم الأحد مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بمقر الوزارة جاء لمراجعة قائمة الأدوية التى تقدمت بها الشركات والتى ستشهد زيادة الأسعار.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على وجود لجنة مشكلة من أطباء وصيادلة متميزين لتحديد هذه القائمة بأسرع وقت.

كانت لجنة تسعير الأدوية بوزارة الصحة، أشارت الى أن الزيادة المرتقبة فى الأدوية فى أول فبراير المقبل ستشمل أكثر من 4 آلاف صنف محلى ومستورد، وأنها تلقت قوائم الأدوية من الشركات بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، ويتم حاليًا حساب سعر الصرف الذى على أساسه سيتم حساب الزيادة الجديدة.

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