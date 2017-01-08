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قنوات تذيع مباراة مصر وتونس الان اليوم 8/1/2017 ومن فاز فى المباراة

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قنوات تذيع مباراة مصر وتونس الان اليوم 8/1/2017 ومن فاز فى المباراة قنوات تذيع مباراة مصر وتونس الان اليوم 8/1/2017 ومن فاز فى المباراة

قنوات تذيع مباراة وتونس الان هو السؤال الاهم لمشجعى كرة القدم فى مصر وتونس والعالم من جماهير المنتخبين حيث ستكون القنوات التى تذيع مباراة مصر وتونس الان هى قنوات مفتوحة ومجانية حيث سيتمكن الملايين من مشاهدة المباراة على الهواء بسهولة ، مباراة مصر وتونس الان اليوم الاحد 8 يناير 2017 الودية تقام على ملعب القاهرة الدولى بالعاصمة المصرية وهى تدخل ضمن الاستعدادات الاخيرة للمنتخبين لبطولة امم افريقيا 2017 والتى ستبدأ بعد ايام قليلة حيث ان بعد تلك المباراة سيسافر المنتخبين المصرى والتونسى الى الجابون للمشاركة فى البطولة الافريقية.

ال جانب تقديم اسماء قنوات تذيع مباراة مصر وتونس الان اليوم الودية سنقدم نتيجة المباراة ومن فاز بها مصر ام تونس كما سنقدم تشكيلة المنتخبين واهم احداث المباراة لحظة بلحظة ، تبدأ المباراة المرتقبة فى الساعة 6 مساء بتوقيت مصر السابعة بتوقيت والكويت وقطر ، الثامنة بتوقيت دبى ، وبالنسبة لموعد المباراة بتوقيت فرنسا والمانيا وايطاليا سيكون فى الساعة 5 مساء اليوم الاحد. قنوات تذيع مباراة مصر وتونس الان

سوف تذيع مباراة مصر وتونس الان قناة النيل الرياضية المصرية الفضائية كما تذيع المباراة قناة اون سبورت الفضائية المصرية وسيتم تقديم ستوديو تحليلى متميز قبل وبعد المباراة بقيادة الكابتن المتميز مدحت شلبى ، تم الاعلان الان عن تشكيلة مصر اما تونس وهى كالتالى : شريف اكرامى ، كريم حافظ ، على جبر ، سعد سمير ، احمد فتحى ، محمد النينى ، طارق حامد ، عمرو وردة ، رمضان صبحى ، تريزيجية ، احمد حسن كوكا . تابعونا مع نتيجة ومن فاز فى مباراة مصر وتونس الان.

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