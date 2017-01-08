أخبار عاجلة

7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
كوبر يطير إلى أسبانيا لقضاء إجازة عيد القيامة -
عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين -
الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسى يوجه بالإنتهاء من شبكات نقل الكهرباء ورفع كفاءة شبكات التوزيع

Google+ Print
السيسى يوجه بالإنتهاء من شبكات نقل الكهرباء ورفع كفاءة شبكات التوزيع السيسى يوجه بالإنتهاء من شبكات نقل الكهرباء ورفع كفاءة شبكات التوزيع

الرئيس عبد الفتاح السيسى (أرشيفية)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، وعمرو الجارحي وزير المالية.

ووجه الرئيس، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من شبكات النقل ورفع كفاءة شبكات التوزيع، وتوفير التمويل المطلوب لها، كما شدد على أهمية مواصلة جهود ترشيد الاستهلاك والاستمرار فى الحملة الإعلامية التى تحث المواطنين على ذلك، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحصيل مستحقات الدولة.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد شاكر استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، لاسيما المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء، حيث أوضح “شاكر” أن العمل في إنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاث في كل من بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وشركتي أوراسكوم والسويدى إلكتريك، يسير طبقاً للجدول الزمنى المُحدد.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه جارى الانتهاء من اختبارات التشغيل الأولية لوحدات إنتاج الكهرباء بهدف ضبط المحطات والحصول على أفضل أداء، وذلك تمهيداً لتشغيل محطتى العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف بشكل جزئى خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف الوزير أن دخول هاتين المحطتين الخدمة سيؤدى إلى تأمين تغذية قدرات كهربائية تبلغ 4800 ميجاوات خلال الأشهر القادمة، على أن يتم تشغيل بقية وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية تباعاً خلال العام الجاري 2017، حتى يكتمل إدخال المحطات الثلاث بكامل قدراتها إلى الخدمة بحلول مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات 14400 ميجاوات.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن وزير الكهرباء تطرق خلال الاجتماع كذلك إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، فضلاً عن الإجراءات التي تتم للتوسع في تركيب العدادات الذكية ومُسبقة الدفع لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، حيث أشار إلى أن وزارة الكهرباء أوشكت على الانتهاء من مناقصة لبدء تركيب 250 ألف عداد ذكى بمحافظات مختلفة، مؤكداً على مواصلة الوزارة لجهودها على هذا الصعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر