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مجلي: «نتنياهو» يرغب في استغلال عملية “الدهس” لشغل الشارع عن قضايا الفساد‎

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مجلي: «نتنياهو» يرغب في استغلال عملية “الدهس” لشغل الشارع عن قضايا الفساد‎ مجلي: «نتنياهو» يرغب في استغلال عملية “الدهس” لشغل الشارع عن قضايا الفساد‎

الكاتب والمحلل الفلسطيني، نظير مجلي

قال الكاتب والمحلل الفلسطيني، نظير مجلي، إن عملية الدهس التي وقعت في القدس المحتلة اليوم تدل على أن ما كل ما يقال بشأن الوضع الأمني المستتب في إسرائيل هو أمر غير صحيح، خاصة فيما يتعلق بالوضع في القدس، مؤكدا أن الأوضاع ملتهبة ومتوترة وهناك حالة من الغضب الكامن والمتراكم داخل المجتمع الفلسطيني يتم التعبير عنه بمثل هذه العمليات.

وأضاف مجلي مداخلة هاتفية على قناة “الغد” ، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن هناك علامات إستفهام كثيرة حول هذا الحادث، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع العيش فى أمان وهدوء طالما استمر الاحتلال على الأرض ومارس سياساته الاستيطانية.

وشدد مجلي على أن الحادث سيزيد من الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة وأن القضية الجوهرية هنا هي قصة الأمن، ورأى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد أن يستغل مثل هذه الحوادث لشغل الشارع عن تهم الفساد التي يواجهها.

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