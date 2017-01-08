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نادين الراسي وتغيرات مفاجئة في العام الجديد

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الأحد 08-01-2017 16:48

تتميز نادين الراسي بشخصيتها الجريئة، التي غالباً ما كانت تظهر بمواقفها وآرائها، إلا أنها مؤخراً أصبحت تعكس جرأتها على شكلها. فبعد قضية طلاقها ومن ثم خطوبتها، أطلت نادين الراسي بفيديوهات من دون مكياج، منتقدة كلّ النجمات اللواتي يعدّلن في صورهن ويدّعين بأنها طبيعية، وبعدها صبغت شعرها باللون النحاسي.

قد يعجبك: تسريحة ميني ماوس خطوة بخطوة بالفيديواعتدنا على إطلالات نادين الراسي بالشعر الأسود. و في العام الماضي انتقلت إلى الشعر البني مع بعض الخصلات الأومبيره، الذي سلط الضوء على جمالها وجاذبيتها. لكن اختيارها اللون النحاسي لم يكن موفّقاً، اذ منحها إطلالة حادّة جدّاً.
ما رأيك بصبغات شعر نادين الراسي؟ وهل أحببت خيارها الأخير للشعر النحاسي؟

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سيدتي

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