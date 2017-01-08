خبيرة سعودية تكشف عن أسرار المكياج منذ 10 سنوات

خبيرة التجميل السعودية زينب الهاشم أحبّت التجميل وتفنّنت به، ترى أنّ هذا المجال يحتاج إلى إبداع وتجديد باستمرار، لابتكار ما هو أجمل. مسيرتها خلال العشرة أعوام كانت جميلة. أرادت النجاح فحققته، بعد أن بذلت مجهوداً وعطاء نابعين من حبّها لهذه المهنة.

من هي النجمة التي يجب أن تغيّر "ماكييرها"؟"سيِّدتي" التقت بها، وكانت لنا معها هذه الدردشة السريعة.

- من هو مصمّمك المفضل؟

مصمّمي المفضل مصمّم الأزياء اللبناني العالمي فؤاد سركيس.

- ما هي القطعة التي لا تتخلين عنها في خزانتك؟

القطعة الوحيدة التي لا يكمن أن أتخلى عنها في خزانتي القميص الأسود.

- ما هو عطرك المفضل؟

عطري المفضل هو "نارسيسو".

- ما هي قاعدتك الأولى في تنسيق إطلالاتك؟

بالتأكيد الأناقة البسيطة والجذابة.

- ما هو شعارك في الموضة بالنسبة لـ"الميك أب"؟

شعاري في موضة "الميك أب" هو الاختيار المناسب وعدم المبالغة أثناء وضعه.

- متى دخلتِ عالم التجميل؟

اقتحمت هذا العالم الجميل وبكل حبّ منذ 10 أعوام.

- من هي الشخصية الأكثر جمالاً برأيك؟

بالنسبة إلي ملكة جمال لبنان الفنانة نادين نجيم، حيث أرى أنها تجمع بين الجمال والشخصية الجذابة.

- كيف تنسّقين إطلالتك للتصوير؟

أهتم أوّلاً بتنسيق الألوان التي تناسب لون بشرتي، وبعد ذلك أختار "الميك أب" المناسب للتصوير، كي تكون طلتي مميزة.

- أي أنواع "السوشيال ميديا" تستخدمين أكثر؟ وكم عدد المتابعات لك؟

أنا بعيدة قليلاً عن "السوشيال ميديا" بحكم انشغالي في مركزي الخاص، لكن يوجد لي حساب خاص في "إنستقرام"، ووجدت أنه حظي بمتابعات من جميع الدول الخليجية والعربية، وأسعدني ذلك كثيراً، وعدد المتابعات على هذا الحساب 42 ألف متابعة.

- هل كنت تتوقعين هذه الشهرة؟

بحكم ظهوري قبل عشرة أعوام فقط على الساحة التجميلية، لم أتوقع بصراحة الشهرة ومحبة الناس لي والأصداء الجميلة التي تصلني.

- أي مرحلة عمرية هي الأكثر متابعة لك؟

جميع الفئات العمرية، من مراهقات وشابات ونساء.

-هل تجيبين على أسئلة المتابعات؟

نعم، وأتواصل معهن، وأسدي لهنّ النصائح في "الميك أب" ومنتجاته، فالتواصل مع المتابعات يقرّبني منهنّ أكثر، وأستطيع أن أقول لهنّ ما أريد، كما أنّ الإجابة على استشارة أي واحدة منهنّ تكسر الحاجز بيني وبينهن، وأكون أقرب إليهن.

- ما أكثر ما تحبّينه في عالم التجميل؟

بالنسبة إلي أعشق "الميك أب"، وأحب أن أضع لمساتي وتجاربي فيه، كما أنني أبدع فيه، وفي كل مرّة أبتكر شيئاً جميلاً في هذا العالم.

- بماذا تتميز زينب الهاشم كخبيرة تجميل عن غيرها من الخبيرات؟

أتميز بمعرفة كل بشرة وما يناسبها من مكياج، كما أنني أحب التنويع والاختراع في هذا المجال، ولا أحب المشي على "ريتم" معين، وهذا ما يميزني عن غيري، فقد أبتكر رسمة معينة للعين، وتكون جذابة، لكن لا أثبت على هذه الرسمة، بل أحاول تطويرها والخروج بشيء أجمل، وهكذا في كل مرّة. وأشعر بأنّ وضع "الميك أب" فنّ كباقي الفنون لا ينتهي أبداً.

- ما هي القواعد والأسس التي تعتمدينها قبل وضع "الميك أب"؟

أهم شيء أن تكون البشرة نظيفة قبل وضع أي مسحوق تجميل عليها، والماركات المستخدمة معروفة، وتكون بحالة جيدة.

- ما هي مجموعتك الأخيرة التي قمت بعملها بالنسبة لـ"الميك أب"؟

مجموعتي الأخيرة كانت مجموعة خريف 2016.

- هل اعتمدت على موهبتك وصقلتِها بالدراسة؟

نعم، اعتمدت على الموهبة وتطويرها بالممارسة والابتكار.

- ما هو آخر ما نشرته على مدوّنتك عن "الميك أب"؟

أنشر باستمرار العديد من النصائح، إضافة إلى صور لـ"الميك أب" سواء كانت من عملي أو من أعمال زميلاتي خبيرات التجميل أيضاً.

- ما هي النصيحة الجمالية التي تقدمينها للشابات؟

التوازن الصحيح في "الميك أب"، وإبراز شخصياتهن من خلال "الميك أب" المناسب لهن، وعدم اتّباع الموضة إذا لم تكن تناسبهن.

- ما هي القطعة التي لا تفارق حقيبتك من أدوات التجميل؟

حقيبتي لا تخلو من العدسات الملوّنة لتزيين العينين والماسكارا وأحمر الشفاه.

- ما هو الستايل الذي تعتمدينه عند خروجك بالنسبة لـ"الميك أب"؟

بالنسبة إلي أعتمد الستايل البسيط الهادئ جدّاً، ودائماً أنصح به.

- بمن تأثرتِ من خبراء وخبيرات التجميل؟

جذبني الكثيرون في هذا العالم، لكن من تأثرت بهم هما: خبيرة التجميل

اللبنانية هالة عجم، وخبير التجميل اللبناني مجد زاهر.