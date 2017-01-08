موجز أخبار مصر6 مساء.. امتحانات الدبلومات دون تغيير ولن يشملها "البوكليت"

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها إعلان الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية ستجرى على غرار ما تمت به العام الماضى دون تغيير فى شكل الأسئلة، بحيث تكون الأسئلة فى ورقة والإجابة فى أخرى ولن يشملها "البوكلت" والذى هو ضم الورقتين معا.

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية ستجرى على غرار ما تمت به العام الماضى دون تغيير فى شكل الأسئلة، بحيث تكون الأسئلة فى ورقة والإجابة فى أخرى ولن يشملها "البوكلت" والذى هو ضم الورقتين معا.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة اليوم السابع وشركة برومو ميديا ، وقع الجانبان أكبر عقد إعلانى فى تاريخ الديجيتال ميديا فى مصر ، لمدة أربع سنوات مقبلة حتى 2020 ، بما يضمن استمرار التعاون بين المؤسستين لتحقيق نقلة نوعية فى مجال الديجيتال ميديا بوسائطها المتعددة من مواقع إخبارية وأخرى متخصصة وبرامج تلفزيونية ومواد ترفيهية على الإنترنت .

شهد الفريق مٌهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية، توقيع اتفاق لتأجير إحدى المعديات التابعة للهيئة لصالح شركة قناة السويس للحاوياتSCCT بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد.

زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، منذ قليل، مقر وزارة الصحة، ويعقد حاليا اجتماعا مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وعدد من الجهات المعنية لمتابعة مستجدات تسعير الأدوية الجديدة والزيادة المقررة لبعض الأدوية.

كشف الجرد المبدئى لحملة مشتركة من وحدة مباحث التموين بمحافظة بنى سويف، والإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة ومديرية تموين بنى سويف، عن وجود عجز 19 ألف طن قمح بقيمة حوالى 70 مليون جنيه، داخل شونتين للقمح على الطريق الصحراوى الغربى نطاق مركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الرئيسية بالأسعار والكميات المناسبة، والجودة والتنوع المطلوب، وذلك على النحو الذي يساهم فى تلبية متطلبات المواطنين، ومن منطلق إدراك الحكومة لمسئوليتها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن كل المؤشرات تشير إلى أن سائق الشاحنة الذى قتل 4 جنود فى القدس كان مؤيدا لداعش. بحسب وكالة رويترز للأنباء.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم أنه سوف يتم تحويل ترقيم الإسكندرية إلى 8 أرقام بإضافة رقم(2) فى بداية أرقام الخطوط الأرضية الحالية.

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، على المادتين الأولى والثانية من الباب الثانى بمشروع قانون نقابة الأثريين، المتعلقتان بإنشاء النقابة وأهدافها.

أكد تيار الغد السورى المعارض، تكثيف المشاورات والترتيبات من أجل مؤتمر "القاهرة- 3" للمعارضة السورية الذى تم الإعلان عنه عقب لقاء رئيس تيار الغد أحمد الجربا مع وزير الخارجية سامح شكرى نهاية ديسمبر الماضى.

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح الترابية الشديدة التى تشهدها العديد من المحافظات الآن ووصلت لحد العواصف مستمرة حتى الثلاثاء .

يتساءل الكثيرون عن شروط وطرق تركيب العدادات الكودية فى المناطق العشوائية، لذا يقدم "اليوم السابع" كافة التفاصيل الخاصة بطريقة التقديم والإجراءات المطلوبة، التى من شأنها العمل على الحد من سرقات التيار الكهربائى وتحسين الخدمة للمواطنين.

تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة، مستجدات ما تم حول زيادة أسعار الأدوية المقرر زيادتها.

وتلقى رئيس الوزراء تقريرا من وزير الصحة حول ما تم التوصل إليه بشأن تحديد أنواع الأدوية التى سيتم زيادة أسعارها، ومن المنتظر أن يتوجه رئيس الوزراء، لمقر وزارة الصحة لعقد اجتماع مع الوزير بمقر الوزارة.

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ما يتم تداوله من أخبار حول إلغاء نظام الكفالة للوافدين العاملين بالمملكة.

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأحد، جان كلود جاكوسو وزير خارجية الكونغو برازافيل.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الوزير جاكوسو قام خلال اللقاء بتسليم الوزير شكرى دعوة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى من رئيس الكونغو برازافيل لحضور اجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا بمشاركة دول الجوار الليبى المقرر عقده فى برازافيل يوم 25 يناير المقبل على ضوء رئاسة الكونغو برازافيل للجنة الإتحاد الأفريقى رفيعة المستوى.

قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إن الوزارة أعدت مشروعاً لتعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والوصول بها إلى جناية بدلاً من جنحة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب لإقراره.

قالت صحيفة الديلى ميل إن زوجين متطرفين من الولايات المتحدة وبريطانيا عاشا فى مصر منذ 2011 "لينشأ أطفالهما فى بلد مسلم"، ثم ذاع صيت الزوج فى أوساط المتشددين وكان يزوره "الإرهابين" سعيا للنصيحة، حتى قرار السفر من البلاد إلى سوريا للانضمام لداعش فى 2013.

أيدت محكمة النقض عقوبة حبس 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه على خلفية ادانتهم بارتكاب جريمة إثارة الشغب بمحافظة الإسكندرية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع .

قال النائب عصام القاضى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن أسعار الدواء الجديدة سوف تصدر آخر الأسبوع الجارى على أن تطبق أول فبراير القادم، مشيراً إلى أنه سوف يتم تحريك أسعار 15 % من إنتاج الشركات المحلية و20% من إنتاج الشركات العالمية.

فتحت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 على مستوى الجمهورية، عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، بجانب استمرار تلقى الطلبات، من خلال المديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية حتى 15 يناير الجارى.