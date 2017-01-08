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الليلة.. أسامة منبر يقدم الموسم الرابع لـ «راديو ستار» على نجوم FM..و”الشماع” في لجنة التحكيم

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الليلة.. أسامة منبر يقدم الموسم الرابع لـ «راديو ستار» على نجوم FM..و”الشماع” في لجنة التحكيم الليلة.. أسامة منبر يقدم الموسم الرابع لـ «راديو ستار» على نجوم FM..و”الشماع” في لجنة التحكيم

كتبت – إ نجى لطفي

تبدأ مساء اليوم الأحد، أولى حلقات الموسم الرابع لبرنامج “راديو ستار”لاكتشاف المواهب الإذاعية على نجوم FM.

ويمنح البرنامج الفرصة لـ 20 مشارك لبدء مسيرتهم كإذاعيين عبر بوابة إذاعة نجوم FM، على أن يذاع البرنامج من الأحد للخميس.

وسيقدم البرنامج على إذاعة وشاشة “نجوم FM” الإعلامي أسامة منير، وستتكون لجنة التحكيم من الثنائي رامي محسن وسلمى الشماع مع ضيف جديد في كل حلقة.

وتشهد الحلقة الأولى ظهور 10 متسابقين، سيقومون بتعريف أنفسهم للمستمعين تمهيدا للاختيار فيما بينهم عن طريق التصويت باستخدام الرسائل النصية عبر رقم 95128 أو بالاتصال على 1128.

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