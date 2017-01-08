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القبض على عاطلين بحوزتهما 111 تذكرة هيروين ببولاق الدكرور

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القبض على عاطلين بحوزتهما 111 تذكرة هيروين ببولاق الدكرور القبض على عاطلين بحوزتهما 111 تذكرة هيروين ببولاق الدكرور

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة من ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 111 تذكرة هيروين ببولاق الدكرور، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد حيازة "محمد.ر" و"كريم.ح" عاطلين لكمية من المواد المخدرة واستعدادهما لترويجها ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبحوزتهما 111 تذكرة هيروين وهاتفين محمول ومبلغ ، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة وأحالهما العميد ماجد عادل مدير مكافحة المخدرات بالجيزة إلى النيابة للتحقيق.

 


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