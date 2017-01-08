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نقابة صيادلة الغربية تشكل لجانا لمتابعة أعمال الإضراب الجزئى

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نقابة صيادلة الغربية تشكل لجانا لمتابعة أعمال الإضراب الجزئى نقابة صيادلة الغربية تشكل لجانا لمتابعة أعمال الإضراب الجزئى

>الغربية - إسلام الخياط

عقدت نقابة الصيادلة بالغربية إجتماعاً تنسيقياً بمقر فرع النقابة بالمحلة اليوم الأحد للتنسيق لعملية تعليق العمل بالصيدليات والإضراب الجزئى إبتداءً من 15 يناير من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا بناء على قرار الجمعية العمومية لنقابة صيادلة المنعقدة فى يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر الماضى

 

وذلك بحضور الدكتور مجدى خضر وكيل النقابة الفرعية بالغربية والقائم بعمل النقيب والدكتور أحمد حجازى رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة وعدد كبير من الصيادلة بالمحلة وسمنود وقطور  

 

وأسفر الاجتماع  برئاسة الدكتور مجدى خضر القائم بعمل النقيب عن تشكيل لجان مختلفة لمتابعة أعمال الاضراب الجزئى مع إعطاء مهلة للتفاوض مع وزارة الصحة لفك الإضراب لمدة 3 أيام ، ويدخل بعدها الصيادلة فى إضراب كلى حتى يتم الإستجابة لمطالب الصيادلة والمتمثلة فى وضع حد للتسعيرة العشوائية التى تصدر من لجنة التسعيرة بوزارة الصحة بدون علم النقابة.

 

مبينا ان النقابة بموجب نص القانون هى المسئولة عن توفير دواء آمن وفعال وبسعر مناسب للمريض المصرى  وتابع: يأتى الاضراب أيضا لعدم تطبيق القرار الوزارى رقم 499 الصادر بتاريخ 4 يناير 2012 الخاص بزيادة ربح الصيدلى 1% سنويا الى ان يصل الى 25 % من الأدوية المحلية و18% من الأدوية المستوردة دون تحمل المريض المصرى هذه الزيادة التى تتحملها شركات إنتاج الادوية.

 

وإصدار قرار وزارى ملزم للشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات باعتبار أن هذا الأمر يعد حماية للأمن الدوائى المصرى حيث يعاد تدوير هذه الأدوية منتهية الصلاحية بطريق غير شرعية بمصانع غير مرخصة وتؤثر على حالة المريض.

 

 

 


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