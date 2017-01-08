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نتنياهو: كل المؤشرات تشير إلى أن سائق الشاحنة مؤيد لداعش

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نتنياهو: كل المؤشرات تشير إلى أن سائق الشاحنة مؤيد لداعش نتنياهو: كل المؤشرات تشير إلى أن سائق الشاحنة مؤيد لداعش

>رويترز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن كل المؤشرات تشير إلى أن سائق الشاحنة الذى قتل 4 جنود فى القدس كان مؤيدا لداعش. بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد مقتل منفذ عملية الدهس التى جرت فى الحى الاستيطانى (أرمون هنتسيف) بجبل المكبر جنوب مدينة "القدس المحتلة" التى أدت إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين.

وأعلنت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية لوبا السمرى ارتفاع عدد القتلى جراء عملية الدهس إلى 6 جنود، وإصابة آخرين، بجروح، بينهم حالات خطرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلى لوبا السمرى قولها، أن شاحنة دهست مجموعة من الجنود فى الحى المذكور، ما أسفر عن مقتل الجنود الستة حتى اللحظة، وإصابة آخرين على الأقل، بينهما إصابتان فى حالة خطرة .

 


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