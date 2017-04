أكبر عقد إعلانى للديجيتال ميديا بمصر بين اليوم السابع و بروموميديا حتى 2020

فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة اليوم السابع وشركة برومو ميديا ، وقع الجانبان أكبر عقد إعلانى فى تاريخ الديجيتال ميديا فى مصر ، لمدة ثلاث سنوات مقبلة ، بما يضمن استمرار التعاون بين المؤسستين لتحقيق نقلة نوعية فى مجال الديجيتال ميديا بوسائطها المتعددة من مواقع إخبارية وأخرى متخصصة وبرامج تلفزيونية ومواد ترفيهية على الإنترنت .



اليوم السابع وبروموميديا.. شراكة مستمرة

ويضمن العقد الجديد ، انطلاق الشراكة والتعاون بين مؤسستى "اليوم السابع" و"بروموميديا" إلى آفاق جديدة ، تتجاوز السوق المصرى إلى المجال العربى والدولى ، بما يعزز مكانة اليوم السابع كأكبر بوابة إخبارية وخدمية وترفيهية فى مصر والعالم العربى وأفريقيا، ويسمح لها بتنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير المحتوى الديجيتال وتحقيق الدمج الضرورى بين الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وبما يناسب توجهات واحتياجات مستخدمى الموبايل فى العالم الآن.

خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ويحيى سامح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة بروموميديا فى لقطة تذكارية بعد توقيع العقد مع هانى نجيب نائب رئيس مجلس إدارة " بروموميديا وياسر فتحى المستشار القانونى للشركة وجمال صلاح وشريف يحيى نائبا رئيس مجلس إدارة اليوم السابع وشريف المراغى المدير المالى باليوم السابع

حضر توقيع العقد من جانب شركة "بروموميديا" هانى نجيب نائب رئيس مجلس الإدارة ، ويحيى سامح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة وياسر فتحى المستشار القانونى للشركة .



ووقع على العقد من اليوم السابع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وجمال صلاح وشريف يحيى نائبا رئيس مجلس الإدارة وشريف المراغى المدير المالى .

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة "إعلام المصريين"، والمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "بروموميديا" قد وقعا منذ شهور ،مذكرة تفاهم تؤكد استمرار علاقة المؤسستين في المستقبل، حيث جدد اليوم السابع ، وفق مذكرة التفاهم ،عقد منح "برومو ميديا" الوكيل الإعلانى الحصرى للمؤسسة للسنوات الأربعة القادمة وحتى 2020، بما يضمن إطلاق باقة جديدة من المواقع الالكترونية وتعزيز الوجود الإقليمى لليوم السابع .

وتعتبر شركة "بروموميديا" واحدة من أهم الكيانات الإعلانية والتسويقية التى تستثمر فى مجال الديجيتال ميديا فى العالم العربى ، واستطاعت الشركة عبر 10 سنوات من الوجود بالسوق المصرى أن تحقق نقلات نوعية عززت مكانتها كواحدة من الشركات التى تعمل على تطوير وإدارة المحتوى الإعلامى المصرى .

واستطاعت شركة "بروموميديا"بالفعل الحصول على عقود رعاية وتطوير المحتوى فى عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية إضافة إلى المحتوى الذى تقدمه مجموعة قنوات ON ما بين الدورى المصرى من خلال "ON SPORT" والمسلسلات الحصرية العربية أو الأجنبية، وبرامج التوك شو مثل برنامج الإعلامي عمرو أديب "كل يوم"، ولقائه الحصرى مع عدد من النجوم ، مثل اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو، ونجوم الفن فى الوطن العربى مثل راغب علامة وإليسا ووائل جسار من خلال " كل يوم جمعة" من خلال قناة "ON E".