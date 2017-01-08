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رئيس الوزراء يجتمع بوزير الصحة لمتابعة زيادة أسعار الدواء

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رئيس الوزراء يجتمع بوزير الصحة لمتابعة زيادة أسعار الدواء رئيس الوزراء يجتمع بوزير الصحة لمتابعة زيادة أسعار الدواء

>كتبت هند مختار

زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، منذ قليل، مقر وزارة الصحة، ويعقد حاليا اجتماعا مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وعدد من الجهات المعنية لمتابعة مستجدات تسعير الأدوية الجديدة والزيادة المقررة لبعض الأدوية.

 

كانت لجنة تسعير الأدوية بوزارة الصحة، أشارت إلى أن الزيادة المرتقبة فى الأدوية فى أول فبراير المقبل ستشمل أكثر من 4 آلاف صنف محلى ومستورد، وأنها تلقت قوائم الأدوية من الشركات بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، ويتم حاليًا حساب سعر الصرف الذى على أساسه سيتم حساب الزيادة الجديدة.

 


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