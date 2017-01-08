رئيس استاد القاهرة: التنازل عن قضايا الأهلي والزمالك بعد سداد المستحقات

أكد اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لاستضافة المباراة الودية للمنتخب الوطنى أمام تونس بعد غياب طويل عن استضافة الاستاد للمباريات الفراعنة، مشيرا إلى أنه تم طبع ما يقارب 15 ألف تذكرة لحضور الجماهير هذا اللقاء.

وأشار رئيس هيئة استاد القاهرة، فى تصريحات إذاعية، إلى أن الهيئة تسعى إلى الحصول على مستحقات المتأخرة من اتحاد الكرة والأهلى والزمالك، موضحا أن الجبلاية تقوم بتسديد ديونها عن طريق اقساط سنوية، بينما تم رفع قضايا ضد الأهلى والزمالك من أجل الحصول على مستحقات الاستاد.

وأضاف درويش، أن هذه القضايا تمثل حفاظا على حقوق هيئة الاستاد، مؤكدا أنه يسعى لوصول إلى اتفاق مع الأهلى والزمالك لتسديد المستحقات عن طريق دفعات مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة.