مراكز الشباب بشمال سيناء وأسوان تدخل اهتمامات الرياضة

رامى ناجى

وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على دعم مراكز الشباب بمحافظتى أسوان وشمال سيناء بمبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك لدعم الأنشطة الخاصة بأندية التطوع والفتاة والجوالة بمراكز الشباب بالمحافظتين، وذلك ضمن خطة الوزارة بالاهتمام بالمحافظات الحدودية وتكثيف الأنشطة والبرامج بها.

وحصلت مراكز شباب محافظة أسوان على مبلغ 2 مليون و350 ألف جنيه، فيما تم تخصيص مبلغ 650 ألف جنيه لمراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء، يتم من خلالها تنفيذ بعض البرامج الخاصة بمحو الأمية وتنفيذ مجموعة ندوات للتوعية بتحديات الأمن القومى المصرى والعربى وكذلك قوافل طبية بالقرى الأشد احتياجا، بالإضافة لتنفيذ معسكرات تدريبية لمناهضة الفكر المتطرف.

كما يتم تنفيذ مجموعة برامج لتنمية مهارات المرأة والفتاة ودورات للتوعية بالصحة الإنجابية وخطورة الزواج المبكر، وكذلك إقامة معارض لتسويق منتجات المرأة والفتاة من الأشغال اليدوية.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء تنفيذ البرنامج القومى لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية بمحافظة أسوان تحت شعار "مصر تستحق شبابها"، وذلك تنفيذا لما ورد بمنتدى الحوار الوطنى والمؤتمر الوطنى الأول للشباب، وذلك لعدد 300 شاب وفتاة بهدف تنمية مهارات وقدرات الشباب وإكساب المهارات القيادية لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الشباب للنهوض بالوطن وخلق صف ثان من الكوادر الشبابية.

يتم تنفيذ البرنامج خلال النصف الأول من العام الحالى من خلال مجموعة من المحاور الخاصة بالقيادة والمهارات الحياتية والعمل الجماعى ومهارات التواصل والاتصال والتخطيط الاستراتيجى والتنمية البشرية والتسويق.

يذكر أن محافظة أسوان هى ثالث المحافظاتن التى يتم تنفيذ البرنامج بها، حيث سبق تنفيذه بمحافظتى الغربية والمنيا خلال عام 2016.