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بالصور .. إنبى يهزم الوحدة السعودى 1 /0 وديا

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بالصور .. إنبى يهزم الوحدة السعودى 1 /0 وديا بالصور .. إنبى يهزم الوحدة السعودى 1 /0 وديا

>كتب عمرو جاب الله - تصوير حسين طلال

تغلب إنبي على الوحدة السعودي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريق البترولي لعودة الدوري.

سجل عمر جبر هدف إنبي الوحيد في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، وحرص طارق العشري المدير الفني للفريق البترولي على خوض المباراة بتشكيلين مختلفين لتحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو إنبي على راحة سلبية، غدا الاثنين، قبل الدخول في معسكر مغلق بعد غد الثلاثاء في الإسماعيلية.

وأكد عادل عبد الرحمن المدير الفني للوحدة السعودي، أن الشوط الثاني كان جيدا للغاية وحقق فريقه استفادة كبيرة من مواجهة إنبي.

 

 

 

 

 

 

 


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