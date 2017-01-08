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الحضرى وصلاح وكهربا على دكة بدلاء المنتخب أمام تونس

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الحضرى وصلاح وكهربا على دكة بدلاء المنتخب أمام تونس الحضرى وصلاح وكهربا على دكة بدلاء المنتخب أمام تونس

>كتب محمد مراد

تشهد ودية منتخب وتونس المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة مفاجآت فى تشكيل الفراعنة، حيث يتواجد على دكة البدلاء عصام الحضرى وأحمد الشناوى ومحمد صلاح وأحمد المحمدى وعمر جابر وعبد الله السعيد ومروان محسن ومحمد عبد الشافى ومحمود كهربا وأحمد دويدار وأحمد حجازى وإبراهيم صلاح.

بينما خرج الرباعى محمد إبراهيم وحماده طلبة ومحمد عواد وأحمد جمعة من التشكيل الأساسى.

جاء تشكيل منتخب مصر فى ودية تونس كالآتى :

شريف إكرامى وعلى جبر وسعد سمير وأحمد فتحى وكريم حافظ وطارق حامد ومحمد الننى ورمضان صبحى ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة وأحمد حسن كوكا.

 


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