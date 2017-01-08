حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 9 يناير 2017

برج العقرب

مهنياً: تحولات سريعة في العمل ترتد ايجاباً على وضعك المادي والعائلي

عاطفياً: يحاول الشريك معرفة مشاريعك المستقبلية، أملاً منه في مساعدتك على تنفيذها بنجاح

صحياً: رياضة المشي يومياً تساعدك على صفاء الذهن، والتفكير السليم

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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