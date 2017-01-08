أخبار عاجلة

الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الأمناء والآباء"يعد مذكرة لتدريس تاريخ بورسعيد لغرس الإنتماء

Google+ Print
"الأمناء والآباء"يعد مذكرة لتدريس تاريخ بورسعيد لغرس الإنتماء "الأمناء والآباء"يعد مذكرة لتدريس تاريخ بورسعيد لغرس الإنتماء

>بورسعيد _ محمد فرج

 

قال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه عقد إجتماعا مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس المجلس والمستشار محمد الصواف رئيس محكمة جنايات المنصور نائب الرئيس وسليمان عبد العزيز المراقب المالى، وذلك للإطلاع على أنشطة المجلس ووضع خطة الفترة المقبلة .

 

وأضاف باهى فى تصريحات له اليوم، أن المجلس قرر تشكيل لجنة للإشراف على الخطة وإعداد تقرير شهرى، على أن يتم عرضه قبل انعقاد المجلس بيومين حتى يتسنى له مناقشة كل ماتضمنه التقرير.

 

وأكد أن المجلس قرر إعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على المختصين من أساتذة المناهج التعليمية بالسلطة المختصة وعرضها أيضا على أساتذة التاريخ بكلية التربية بالتنسيق مع مجلس الأمناء والأباء والمعلمين  لتدريس تاريخ بورسعيد لغرس الإنتماء وحب الوطن فى نفوس الأجيال القادمة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365