"الأمناء والآباء"يعد مذكرة لتدريس تاريخ بورسعيد لغرس الإنتماء

بورسعيد _ محمد فرج

قال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه عقد إجتماعا مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس المجلس والمستشار محمد الصواف رئيس محكمة جنايات المنصور نائب الرئيس وسليمان عبد العزيز المراقب المالى، وذلك للإطلاع على أنشطة المجلس ووضع خطة الفترة المقبلة .

وأضاف باهى فى تصريحات له اليوم، أن المجلس قرر تشكيل لجنة للإشراف على الخطة وإعداد تقرير شهرى، على أن يتم عرضه قبل انعقاد المجلس بيومين حتى يتسنى له مناقشة كل ماتضمنه التقرير.

وأكد أن المجلس قرر إعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على المختصين من أساتذة المناهج التعليمية بالسلطة المختصة وعرضها أيضا على أساتذة التاريخ بكلية التربية بالتنسيق مع مجلس الأمناء والأباء والمعلمين لتدريس تاريخ بورسعيد لغرس الإنتماء وحب الوطن فى نفوس الأجيال القادمة.