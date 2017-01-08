إغلاق ميناء الصيد ببورسعيد بسبب سوء الأحوال الجوية

بورسعيد – محمد عزام

قال محمد السحراوى، نقيب الصيادين ببورسعيد، اليوم الأحد، إنه تم إغلاق ميناء الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسببت في ارتفاع الأمواج بين 3 إلي 4 أمتار مصحوبة برياح شديدة.

وأضاف السحراوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سوء الأحوال الجوية يرجع إلي نوة رأس السنة التى من المتوقع أن تستمر حتي الثلاثاء المقبل .

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن طقساً شديد البرودة يسود كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وانخفاض الرؤية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط؛ حيث يصل ارتفاع الأمواج فيه ما بين 3 إلى 4 أمتار .