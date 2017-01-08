حظك اليوم برج الميزان ليوم الإثنين 9 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: تطوركبير في العمل، بسبب دعمك مشروعاً نوعياً يضمن لك مستقبلاً زاهراً

عاطفيا: حب ولقاءات رومانسية تزيدك تقرباً من الشريك، لكنك تحذر مناقشة بعض المواضيع الحساسة معه

صحياً: احرص قدر الإمكان على الإكثار من تناول ر كميات كافية من المياه يومياً

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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