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حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 9 يناير 2017

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 9 يناير 2017 حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 9 يناير 2017

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك

عاطفياً: أوقات سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في بعد أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه

صحياً: عليك بتهدئة أعصابك وأخذ الأمور ببساطة وروية وحكمة

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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