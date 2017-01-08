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حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 9 يناير 2017

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 9 يناير 2017 حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 9 يناير 2017

برج الأسد

مهنياً: النوايا المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فسارع إلى توضيح وجهة نظرك من خلال رسائل حاسمة

عاطفياً: تحرك من الشريك يعيد تصويب الأمور، ويضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة

صحياً: همومك الفكرية تؤثر سلباً في قوة عطائك، خذ الأمور بإيجابية

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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