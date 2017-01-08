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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 9 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 9 يناير 2017 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 9 يناير 2017

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في الفترة الماضية تراجعاً لافتاً في عملك

عاطفياً: تجد نفسك مندفعا للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد

صحياً: لست معتاداً كثرة المواجهات وهذا يحد من نشاطك

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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