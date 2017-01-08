الإسماعيلى ينقل تدريباته لملعب القناة

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

يستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته على ملعب نادى القناة، فى إطار استعداداته لمباراة سموحة فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، والذى سيقوده التشكيى فرانز ستراكا الذى تولى القيادة الفنية خلفا لأشرف خضر.

وتسببت عملية تطوير أرضية ملعب الإسماعيلية فى نقل تدريبات الدراويش إلى الملعب الفرعى لاستاد هيئة قناة السويس، حيث سيتجمع اللاعبون فى تمام الواحدة ظهر غد الاثنين على أن ينطلق المران فى الثانية والنصف عصرا.

كان مقررا أن يستضيف ملعب أحد الفنادق، تدريبات الدراويش، قبل أن يتم الاتفاق مع مسئولى نادى القناة على استضافة تدريبات الإسماعيلى لحين انتهاء عمليات التطوير بملعبه.