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تحرير 77 محضر غش في امتحانات جامعة بني سويف‎

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تحرير 77 محضر غش في امتحانات جامعة بني سويف‎ تحرير 77 محضر غش في امتحانات جامعة بني سويف‎

أرشيفية

المراسل : محمد شعبان

أكد الدكتورأمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تشهد هدوءًا وإنتظامًا في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى كليات الجامعة، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت، وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة، وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءًا ملحوظًا إلا من بعض حالات الغش، حيث تم ضبط ( 77) حالة غش في امتحانات كليات التجارة والآداب والصيدلة والتمريض والتعليم الصناعي والحاسبات والمعلومات والتربية والزراعة والخدمة الاجتماعية من بداية امتحانات الترم الأول للعام الجامعي 2016/2017 .

وأوضح الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم ضبط (40) حالة بكلية التجارة و(14) حالة بكلية الآداب وحالتين بكلية الصيدلة وحالتين بكلية التمريض وخمس حالات بكلية التعليم الصناعي و(8) حالات بكلية التربية واربع حالات بكلية الخدمة الاجتماعية وحالة واحدة بكلية الحاسبات والمعلومات وحالة واحدة بكلية الزراعة، حيث تنوعت وسائل الغش ما بين النقل من ورق خارجي واستخدام الهاتف المحمول وإخلال بنظام الامتحان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.

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