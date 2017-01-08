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تجديد حبس رئيس جهاز الوادى الجديد 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة

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تجديد حبس رئيس جهاز الوادى الجديد 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة تجديد حبس رئيس جهاز الوادى الجديد 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس "عبد البديع.م" رئيس جهاز الوادى الجديد، 45 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، فى اتهامه بتقاضى رشوة مالية، واستغلال مهام منصبه بقصد التربح، كما قرر القاضى إخلاء سبيل "السيد.ر" صاحب شركة مقاولات والمتهم بذات القضية.       

كانت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، قد وجهت للمتهمين الأول "عبد البديع.م" والثانى "أحمد.ع" اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ، وذلك لمساومتهم عدد من المقاولين من أجل إنهاء مستخلصات مالية مستحقة لهم نظير تنفيذ عدد من مشروعا الطرق والبناء الخاصة بالجهاز، وكشفت التحقيقات عن تورط اثنين من أصحاب شركات المقاولات وهما كل من "السيد.ر" و"حسن.ع" فى الواقعة، وتقاضيهم نسبة ما يقرب من 1.6% من قيمة المستخلص.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت تورط المتهمين فى قضايا فساد مالى وإدارى، وتم رصد عمليات الرشوة بالصوت والصورة من خلال تسجيل تلك الوقائع، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 317 ألف جنيه من حصيلة عمليات الرشوة.


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