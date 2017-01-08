«مرسي ورمزي ورفعت وشيكابالا» في تدريبات «الزمالك»

عاد الرباعي باسم مرسي ورمزي خالد وأحمد رفعت ومحمود عبدالرازق (شيكابالا)، إلى تدريبات “الزمالك” الجماعية، اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة، وذلك بعد تغيبهم عن مران الفريق أمس السبت.

ويستعد “الزمالك”، لخوض مباراة السوبر أمام ”الأهلي”، يوم 10 فبراير المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن ناحية أخري، شهد المران استمرار غياب الثلاثي المحترف ستانلي ومعروف يوسف وإيمانويل مايوكا، بسبب تواجدهم خارج البلاد، كما شهد المران غياب اللاعبين الدوليين والثنائي محمود حمدي وأحمد توفيق لانضمامها لصفوف المنتخب العسكري، بجانب الثلاثي المصاب أيمن حفني ومصطفى فتحي وعلي فتحي.

أ ش أ